النائب الزيادي: لا يمكن تطبيق قانون التجنيد الإلزامي

2021/09/02 | 23:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ اكد النائب بدر الزيادي يوم الخميس انه لا يمكن تطبيق قانون التجنيد الإلزامي حتى لو تم تشريعه.واضاف الزيادي في حديث لبرنامج حصاد الأيام؛ أن الدولة لا تملك معسكرات للتدريب كافية لاستيعاب الملتحقين بالخدمة.ولفت الزيادي: الى ان هناك قوانين عديدة أشار إليها الدستور لكنها صعبة التطبيق، مشيرا الى ان قانون التجنيد الإلزامي […]

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