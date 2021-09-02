2021/09/02 | 23:43 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤسسة كهرباء عدن تعلن التوقف التدريجي لمحطاتها بسبب نفاد الوقود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/02 | 23:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة كهرباء عدن تعلن التوقف التدريجي لمحطاتها بسبب نفاد الوقود) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة كهرباء عدن تعلن التوقف التدريجي لمحطاتها بسبب نفاد الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).