غزارة تهديفية للمجموعة الثانية من تصفيات آسيا المونديالية

2021/09/02 | 23:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت مباريات، المجموعة الثانية، المؤهلة لتصفيات كأس العالم، وكأس آسيا غزارة تهديفية ومفاجأة بفوز المنتخب العماني، على اليابان.

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وجاءت نتيجة مباراة السعودية أمام فيتنام 3 أهداف مقابل هدف واحد لصالح منتخب السعودية، الذي استثمر النقص العددي في فريق الخصم، بعدما ظل متأخراً بهدف حتى الدقيقة 55 من المباراة.

كما فاز المنتخب الأسترالي على نظيره الصيني بثلاثية نظيفة، وذلك في انطلاق مشواره في التصفيات.

وحقق المنتخب العماني، مفاجأة بتغلبه على نظيره الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

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أبرز لمحات مباراة منتخبنا أمام كوريا

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