شرطة محافظة الأنبار تلقي القبض على متهمين بمواد قانونية مختلفة

2021/09/02 | 23:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبارتمكنت مفارز شرطة الأنبار من إلقاء القبض على( 11) متهما بمواد قانونية مختلفة.وبينت مديرية الشرطة في بيان وصل “النور نيوز” إن “قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكن من القبض على متهمين وفق أحكام المادة (28/مخدرات)، وضبط بحوزتهما مواد مخدرة، فيما تمكنت مفارز قسم شرطة قضاء الرمادي من القبض على متهم وفق أحكام المادة …

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