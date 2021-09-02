السعودية تتغلب على فيتنام بثلاثية في تصفيات مونديال قطر

2021/09/02 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قص المنتخب السعودي شريط الانتصارات، في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعدما قلب تأخره بهدف أمام فيتنام لانتصار (3-1)، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، اليوم الخميس.وبدأ المنتخب السعودي ضاغطا، لكن نظيره الفيتنامي باغته بهدف مفاجئ في الدقيقة الرابعة، عن طريق نغواين كوانج هاي، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس محمد العويس.وتمكن الأخضر من تسجيل التعادل من نقطة الجزاء، بواسطة سالم الدوسري في الدقيقة 55.ونجح المنتخب السعودي في إضافة هدف ثان، بواسطة رأسية ياسر الشهراني، بعد تلقيه عرضية من سلطان الغنام في الدقيقة 67.وجاء الهدف الثالث عن طريق المهاجم صالح الشهري، عبر ضربة جزاء في الدقيقة 80، بعدما تعرض سالم الدوسري للإعاقة./انتهى9

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