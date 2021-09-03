صادقون تكشف عن مشروع سياسي جديد للخزعلي وموقفها من 'صدري قح' لرئاسة الوزراء

2021/09/03 | 00:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن كتلة صادقون النيابية، عدنان فيحان الدليمي، الخميس، ان هناك مشروعا سياسيا جديدا للأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، فيما كشف موقف الكتلة في حال جاء رئیس وزراء "صدري قح".

وذكر الدليمي، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (2 ايلول 2021) ان "هناك مشروعا سياسيا جديدا لقيس الخزعلي يخص تحالف الفتح".

وأضاف، ان "الكاظمي هو من كتب وثيقة الإصلاح التي أعادت الصدر للانتخابات، وان ملامح التحالفات القادمة تحددها نتائج الانتخابات، وان الوثیقة لم تعرض علینا، ونقبل برئیس وزراء صدري قح".

وأشار الدليمي، إلى انه "في حال تأجيل الانتخابات كل السيناريوات متوقعة وسنذهب للفوضى".

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