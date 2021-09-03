2021/09/03 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الخميس، عن إغلاق معمل للطرشي اقيم في مسبح بالمحمودية.

وقالت صحة الكرخ في بيان، انها "بالتعاون مع الامن الوطني اغلقت في المحمودية معمل طرشي قد اقيم على مسبح يحتوي 11 طنا من الطرشي غير الصالح للاستهلاك البشري".

واضافت انه "يحتوي على شلغم طرشي وخيار مشكل محشي".

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