أول مصاب بكورونا في العراق يتلقى اللقاح بنفس مكان علاجه من الإصابة

2021/09/03 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلنت صحة النجف، اليوم الخميس، تلقي أول مصاب بكورونا بالعراق اللقاح في نفس مكان علاجه من الإصابة.وقالت الدائرة في بيان، ان "طالب العلوم الدينية الايراني سهيل اميري تلقى اليوم جرعة لقاح كورونا في منفذ التلقيح في مستشفى الحكيم العام في النجف الاشرف".

وأضاف مدير المستشفى الدكتور عبد الله الغزالي وفقا للبيان، أن "اميري الذي سجل كأول إصابة في محافظة النجف الاشرف والعراق بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٤ عاد ليأخذ اللقاح في نفس المستشفى الذي تمت معالجته فيه ولكن بعد أن أصبح مجموع الحالات المسجلة في المحافظة ٨٤٦١١ منها ٦٧٩ حالة وفاة وأصبح مجموع الحالات في العراق ١٩٠٢٤٠٧ حالة".

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