الداخلية تفسر أسباب وضع الجواز العراقي في مراتب متأخرة

2021/09/03 | 00:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت وزارة الداخلية عن أسباب وضع العراق في مراتب متأخرة بتصنيف الجوازات، لافتة إلى أن الجواز العراقي غير قابل للتزوير ومطابق للمواصفات العالمية.

وقال مدير شؤون الجوازات في وزارة الداخلية اللواء أحمد عبد الستار العزاوي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الجواز العراقي غير قابل للتزوير ومطابق للمواصفات العالمية ويحظى بالثقة المطلوبة".

وأضاف، أن "منح سمات الدخول لمواطني أية دولة راغبين بالدخول للعراق يتوقف على العامل الأمني والاقتصادي للبلد، وأيضًا هناك اعتبارات أمنية في العراق يجري اعتمادها في منح سمات الدخول للعرب والأجانب ولا تسمح بقبول جميع طلبات الدخول للبلاد".

وتابع أن "العراق كذلك يتعامل مع بعض الدول وفق مبدأ المعاملة بالمثل، فالتي لا تمنح العراق سمات دخول أو فيزا بشكل مباشر يجري التعامل معها بنفس الطريقة".

وأشار إلى أن "جعل الجواز العراقي في المراتب الأولى عالميًا يتطلب تطبيق شرطين أو إجراءين أمني واقتصادي يسمحان بتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار"، لافتًا إلى أن "هناك عملًا على تسهيل الإجراءات والتدقيق الأمني، خاصة مع ما يشهده العراق من انفتاح دولي".

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