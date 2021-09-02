الخارجية الأميركية تؤكد موقفها بشأن إعادة تشغيل مطار كابل

2021/09/03 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن المصالح الأميركية متوافقة مع مصالح المجتمع الدولي وطالبان في رؤية مطار تجاري يعمل في العاصمة الأفغانية كابل.

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