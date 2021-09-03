توجيه عاجل من الكاظمي يخص دخول الطماطم عبر أحد المنافذ

2021/09/03 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بالسماح بدخول الطماطم عبر منفذ الشلامجة الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان انه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تقرر السماح بدخول الطماطم عبر منفذ الشلامجة الحدودي".

واضافت ان "التوجيه سيكون متابع من قبلنا حسب امر رئيس الوزراء".

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