2021/09/03 | 00:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، السماح بدخول الطماطم عبر منفذ الشلامجة.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تقرر السماح بدخول الطماطم عبر منفذ الشلامجة الحدودي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تعلن السماح بدخول الطماطم عبر منفذ الشلامجة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تعلن السماح بدخول الطماطم عبر منفذ الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).