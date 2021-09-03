الكاظمي يصدر توجيهاً إلى هيئة المنافذ الحدودية العراقية

2021/09/03 | 00:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي توجيهاً عاجلاً إلى هيئة المنافذ الحدودية العراقية.

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وقالت هيئة المنافذ في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (3 أيلول 2021)، إنه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تقرر السماح بدخول الطماطم عبر منفذ الشلامجة الحدودي،وسيكون التوجيه متابع من قبلنا حسب امر سيادته".

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