محافظ البصرة يكشف تفاصيل فتح منفذ الشلامجة

2021/09/03 | 01:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الجمعة، عن توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح منفذ الشلامجة امام دخول الطماطم وباقي المواد المتكدسة.وقال العيداني في تصريح تابعته (بغداد اليوم) ان "اتصالات جرت بينه وبين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الزراعة فضلا عن رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي وسيتم من اليوم فتح منفذ الشلامجة ودخول الشاحنات المتوقفة".

وقبل ذلك اعلنت هيئة المنافذ ان رئيس مجلس الوزراء قرر السماح بدخول الطماطم عبر منفذ الشلامجة الحدودي) وسيكون التوجيه متابع من قبله.

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