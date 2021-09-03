الطفل الأفغاني الذي التقى ميسي يستنجد للفرار من طالبان

2021/09/03 | 01:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، تحولت حياة الطفل الأفغاني، مرتضى أحمدي، الذي اشتهر بارتداء قميص بلاستيكي عليه اسم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى جحيم ورعب دائم من الحركة.

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