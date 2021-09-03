2021/09/03 | 01:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -hHXYMLkhlk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - خبير أمني يتحدث عن إمكانيات القوات العراقية في مواجهة داعش) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - خبير أمني يتحدث عن إمكانيات القوات العراقية في مواجهة داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).