تصفيات كاس العالم .. السويد تضرب اسبانيا بثنائية وتنتزع صدارة المجموعة

2021/09/03 | 01:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حقق المنتخب السويدي فوزا ثمينا على ضيفه المنتخب الاسباني ، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، على ملعب "فريندز آرينا" بمدينة سولنا، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل 1-1، وكان السبق لمنتخب إسبانيا في النتيجة بهدف كارلوس سولير لاعب وسط فالنسيا في ظهوره الدولي الأول وذلك في الدقيقة الخامسة، وتعادل سريعا لمنتخب السويد المهاجم ألكسندر إيساك في الدقيقة السادسة من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء .وتمكن اللاعب فيكتور كلايسون من تسجيل هدف انتصار المنتخب السويدي في الدقيقة 57 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء .وبهذه النتيجة انتزع المنتخب السويدي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من نظيره الاسباني، الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 7 نقاط " .ويواجه منتخب إسبانيا يوم الأحد المقبل نظيره الجورجي ، ثم منتخب كوسوفو يوم الأربعاء "./انتهى2

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