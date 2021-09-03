تصفيات المونديال.. المغرب يحسم قمة عربية ومهرجان أهداف للجزائر

2021/09/03 | 01:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم المنتخب المغربي ونظيره الجزائري، الخميس، الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوز الأول على السودان، فيما اكتسح الثاني منتخب جيبوتي.

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