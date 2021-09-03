عضو في فرقة

2021/09/03 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر أحد أعضاء فرقة "البيتلز" التابعة لتنظيم داعش، أمام محكمة فدرالية في مدينة الإسكندرية الواقعة في ولاية فرجينيا الأميركية، الخميس، بالتواطؤ في خطف وقتل رهائن غربيين، بينهم أربعة أميركيين.

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