ماركس ومفاهيمه الأولية عن الثورة المضادة - ترجمة سعيد العليمى

2021/09/03 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ترجمة_سعيد_العليمى نشرت دار إبن خلدون اللبنانية فى نيسان / أبريل 1976 كتاب : الجريدة الرينانية الجديدة 1848 - 1849- كارل ماركس - فردريك إنجلز بترجمة على رضا وشيخ الجبل - وعنوان الكتاب الأصلى بالإنجليزية مقالات من الجريدة الرينانية الجديدة 1948- 49 .



ولم يترجم من الكتاب أربع مقالات وهى التى ترجمت هنا .******************************************************البورجوازية والثورة المضادة - كارل ماركسكو ......





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