سيناريو أفغانستان.. هل يتكرر في العراق؟

2021/09/03 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخاوف من عودة داعش في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية

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