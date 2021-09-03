سوريا تتعرض لقصف اسرائيلي

2021/09/03 | 02:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتصدت الدفاعات الجوية في الجيش السوري، فجر الجمعة، لقصف إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه “في حوالي الساعة الواحدة و26 دقيقة من فجر اليوم نفذ الكيان الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

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