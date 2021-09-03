2021/09/03 | 03:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u40A0X8WiU0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - خبير أميركي: تحديات الحكومة العراقية كبيرة في ظل عدم السيطرة على السلاح المنفلت) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - خبير أميركي: تحديات الحكومة العراقية كبيرة في ظل عدم السيطرة على السلاح المنفلت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).