2021/09/03 | 03:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوت انفجارات عنيفة في العاصمة السورية دمشق، الخميس، جراء ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية، ومحاولة المضادات الأرضية التابعة للنظام السوري التصدي لها في سماء المنطقة، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد: غارات إسرائيلية على مواقع لميليشيات إيرانية بسوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرصد: غارات إسرائيلية على مواقع لميليشيات إيرانية بسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).