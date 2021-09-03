النمو المُفقر - أمنية حامد

2021/09/03 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أمنية_حامد إن طالعتك الصحف بأخبار النمو المزدهرة، و فتحتك تلفازك علي وجه مزيعة بشوشة مدليه بأخبار تحسن الحالة الاقتصادية، و تلا هذا وذاك أعلانات عن مدن جديدة و منتجعات سياحية، فأنظر حولك.



هل ينتظرك الفقر داخل بيتك وخارجه؟.يطرح التباين الفظ ما بين الحالة الاقتصادية لطبقات مجتمعاتنا الفقيرة و مظاهر النمو المحكي عنها عدد من التساؤلات, علي سبيل المثال:- هل نحن بصدد مشاهد حقيقية لنمو حقيقي ؟ - ه ......





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