كيف خدعنا الإخوان؟

2021/09/03 | 03:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاعت منظمة "الإخوان المسلمين" أن تخدع العديد من الناس في الشرق والغرب و أظهروا أنفسهم لعدة عقود كمنظمة إسلامية معتدلة وأنها أفضل بديل لقيادة المنطقة.

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