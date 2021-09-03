مبابي يغادر معسكر المنتخب الفرنسي

2021/09/03 | 04:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر مهاجم منتخب فرنسا، كيليان مبابي، معسكر منتخب بلاده، الخميس، إثر إصابته في ربلة الساق خلال مباراة فريقه ضد البوسنة والهرسك ضمن تصفيات مونديال 2022 الأربعاء، وسيغيب بالتالي عن المباراتين التاليتين لفريقه ضد أوكرانيا وفنلندا بحسب ما جاء في صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

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