إطلاق سراح البرتغالي سيميدو بكفالة عقب توقيفه لاغتصاب مراهقة

2021/09/03 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الإفراج عن مدافع نادي أولمبياكوس الدولي البرتغالي، روبن سيميدو، بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف يورو، الخميس، عقب توقيفه على خلفية اغتصاب مراهقة.

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