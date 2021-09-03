ظاهرة فلكية نادرة في سماء السعودية

2021/09/03 | 05:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترتقب السعودية مشاهدة ظاهرة فلكية نادرة، من المفترض أن تظهر في سمائها قبيل شروق شمس يوم الجمعة، تتمثل بظهور لهلال القمر بطريقة غير معتادة.

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