"ويسترن يونيون" تعلن استئناف العمل في أفغانستان.. وإعفاء مؤقت من رسوم التحويل

2021/09/03 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "ويسترن يونيون" الأميركية العملاقة الخميس أنها ستستأنف عملياتها في أفغانستان، ما يفسح المجال لوصول تحويلات مالية أساسية بالنسبة إلى البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية ضخمة في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة الشهر الماضي.

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