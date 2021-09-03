انكلترا تكتسح المجر برباعية وتواصل صدارة مجموعتها في تصفيات كأس العالم

2021/09/03 | 07:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تغلب منتخب انكلترا على نظيره المجري بنتيجة 4 / 0 في المباراة التي اقيمت على ملعب "بوشكاش آرينا"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة للمجموعة التاسعة، من التصفيات الاوروبية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022.جاءت اهداف منتخب انكلترا عن طريق كل من رحيم سترلينج وهاري كين وهاري ماجواير، وديكلان رايس في الدقائق 55، 63، 69، و87 على التوالى " .انتهى الشوط الاول بين الفريقين بالتعادل السلبي حيث لم يستطع نجوم منتخب انكلترا فك دفاعات المجر التي فرضت سيطرتها على النصف الاول من المباراة " .وبهذه النتيجة واصل منتخب انكلترا احتلال صدارة المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات، فيما يأتي منتخبا بولندا والمجر في المركزين الثاني والثالث برصيد 7 نقاط لكل منهما من انتصارين وتعادل "./انتهى2

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