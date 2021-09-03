لأول مرة منذ 3 سنوات.. الكنيست الإسرائيلي يقر قراءة أولى للميزانية

2021/09/03 | 07:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سنوات من الأزمة السياسية، أقرّ الكنيست في قراءة أولى الخميس, أول موازنة للدولة منذ ثلاث سنوات فيما يضمن تبنيها النهائي استمرارية الحكومة الجديدة.

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