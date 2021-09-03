إن آر تي تنشر تفاصيل مقتل 'شيخ معمم' على يد زوجته في النجف

2021/09/03 | 08:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الجمعة، بمقتل رجل دين على يد زوجته في محافظة النجف.

وقال مراسل NRT عربية، (3 أيلول 2021)، أن "رجل دين في الأربعينيات من عمره اقدمت زوجته بقتله رميا بالرصاص من سلاح نوع (مسدس) داخل منزلهم الواقع بحي المعامل وسط قضاء الكوفة في محافظة النجف".

واضاف، أن "الجريمة وقعت نتيجة خلافات زوجية حادة بين الطرفين"، لافتا الى ان "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما اعتقلت الزوجة على ذمة التحقيق".

N.A

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