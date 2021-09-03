2021/09/03 | 08:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني حقق منتخب السويد فوزاً هاما على منتخب إسبانيا بنتيجة (2-1) ، مساء يوم الخميس، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.ورفع منتخب السويد بهذا الانتصار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخب السويد يتغلب على إسبانيا ويتصدر مجموعته المركز الخبري الوطني.

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