2021/09/03 | 08:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلّف الإعصار آيدا فيضانات في منطقة نيويورك دفعت السلطات لإعلان نادر لحالة الطوارئ ليل الأربعاء وصباح الخميس، وأسفرت عن مقتل 17 شخصاً على الأقل بعد ما عدَّ حدثاً “تاريخياً”.

وحوّل الهطول القياسي للأمطار الشوارع إلى أنهار فيما غرقت أيضاً محطات المترو التي أغلقت بعد أن غمرت المياه السكك.

وقال ميتوديجا ميهاغلوف الذي غرق الطابق السفلي لمطعمه بمانهاتن في مياه بلغ ارتفاعها 76 ملم: “أبلغ 50 عاماً ولم أشهد قط هذا الكم من المطر”.

وقال لفرانس برس: “كأننا نعيش في الأدغال، إنها أشبه بأمطار استوائية.



أمر لا يصدق.



كل شيء غريب هذا العام”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار آيدا في نيويورك إلى 17 قتيلاً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار آيدا في نيويورك إلى 17 قتيلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).