2021/09/03 | 09:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار علي جمعة، مفتي مصر السابق، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تطرقه لمسألة تعدد الزوجات في الإسلام وأن الأخير جاء "بالحد من تعدد الزوجات، ولم يأت بالدعوة أصالة إلى تعدد الزوجات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتي مصر السابق: الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات وليس بالدعوة أصالة له) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتي مصر السابق: الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات وليس بالدعوة أصالة له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).