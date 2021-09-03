سوريا.. هجوم جديد في سماء دمشق وأصوات انفجارات

2021/09/03 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تصدت قوات الدفاع الجوي السوري، صباح اليوم الجمعة، لأهداف إسرائيلية في أجواء الريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق.وقال مصدر أمني رفيع المستوى أن الدفاعات الجوية السورية، تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية معادية من أجواء الجمهورية اللبنانية، محاولة استهداف محيط العاصمة دمشق من الجهة الجنوبية الغربية.وأكد المصدر أن صواريخ الدفاعات الجوي، […]

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هجوم جديد في سماء دمشق وأصوات انفجارات أولاً على الايام نيوز.

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