لماذا أنا شيوعي؟ - سمير خطيب

2021/09/03 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_خطيب لماذا أنا شيوعي؟ ببساطة !!نحو المؤتمر ال -28 للحزب الشيوعي الإسرائيلي.من الرائع أن تكون شيوعيا , ولكن من الصعب أن تكون كذلك لماذا أنا شيوعي ؟ هل أنا ماركسي أم ماركسي/لينيني، ماركسي/ ماوي أو تروتسكيّ ؟ سؤال لم أفكر به، لأن هذه التفاصيل لم تكن تعني لي شيئا عندما انضممت للحزب الشيوعي، ببساطة وجدت نفسي حيث يمكنني ان أمارس إنسانيتي وقناعتي وأفكاري بأن أغير العالم نحو الأفضل، بالنسبة ......





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