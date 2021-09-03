ارتفاع طفيف باسعار النفط بفضل آمال التعافي الاقتصادي ونزول الدولار

2021/09/03 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الجمعة بدعم حالة من التفاؤل إزاء وتيرة النمو الاقتصادي العالمي على الرغم من جائحة فيروس كورونا وبعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع.

وصعد خام برنت 1.44 دولار بما يعادل اثنين بالمئة إلى 73.03 دولار للبرميل عند التسوية.



وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.40 دولار أو اثنين بالمئة إلى 69.99 دولار للبرميل.

قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقال روبرت يوجر مدير العقود الآجلة للطاقة لدى ميزوهو «هناك أسباب وجيهة لهذا الارتفاع..



لدينا 1.5 مليون برميل لا تزال متوقفة بالخليج الأمريكي، وكانت كميات الخام منخفضة 7.2 مليون برميل بالأمس والمخزونات عند أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2019».

وانخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في حين انخفض معدل التسريح من العمل في أغسطس آب إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 24 عاما، مما يشير إلى نشاط بسوق العمل على الرغم من إصابات كوفيد-19 الجديدة.

ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المتحالفون معها، ومنهم روسيا، وهو تكتل يعرف باسم أوبك+، توقعات الطلب لعام 2022، في إشارة إلى التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي العالمي.

واتفقت أوبك+ على مواصلة سياسة التخلص التدريجي من تخفيضات قياسية للإنتاج بإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر إلى السوق.

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