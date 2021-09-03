هيأة المنافذ الحدودية: دخول ١١ عجلة محملة بمادة الطماطم

2021/09/03 | 09:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن دخول ١١ عجلة محملة بمادة الطماطم عبر منفذ الشلامجة ، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء .وأكدت الهيأة في بيان تلقى”المركز الخبري الوطني” نسخة […]

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