قائمقام الخالص في ديالى ينسحب من الترشح للانتخابات لدعم مرشح آخر

2021/09/03 | 09:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلن مسؤول محلي في ديالى انسحابه من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ، مرشحا مستقلا ، دعما لمرشح آخر عن قائمة "الفتح" بزعامة هادي العامري.وقال قائممقام الخالص عدي الخدران لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه يعلن انسحابه من خوض الانتخابات دعما للحشد الشعبي والتضحيات التي قدمها لتحرير ديالى والمحافظات".واشار الى دعمه لمرشح الحشد عن تحالف الفتح (مرشح منظمة بدر في ديالى) عن الدائرة الانتخابية الثالثة – الخالص./ انتهى

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