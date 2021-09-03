العثور على مخبأ للمتفجرات في ديالى

2021/09/03 | 09:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / عثرت القوات الامنية على مخبأ للمتفجرات شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى .وذكرت مديرية استخبارات وامن ديالى في بيان :" ان المخبأ ، الذي تم العثور عليه قرب ناحية العظيم ، يحتوي على عبوتين ناسفتين مكونتين من خزانين مملوءين بمادة شديدة الانفجار، وصاروخ نوع sbg9 معد للتفجير".واضاف :" ان الجهد الهندسي رفع المواد دون حادث"./انتهى

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