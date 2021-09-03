دخول أول دفعة من الطماطم بعد السماح باستيرادها

2021/09/03 | 09:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، دخول 11 عجلة محملة بـ “الطماطم” المستوردة عبر منفذ الشلامجة الحدودي.وقالت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تم تسهيل إجراءات دخول (11) عجلة الى البلاد محملة بمادة (الطماطم) عبر منفذ الشلامجة الحدودي”.واضافت انه “تم المباشرة بالإجراءات الرسمية داخل المنفذ من …

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