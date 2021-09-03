المنافذ: دخول 11 عجلة محملة بالطماطم عبر منفذ الشلامجة

2021/09/03 | 09:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، تسهيل إجراءات دخول 11 عجلة محملة بالطماطم عبر منفذ الشلامجة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وذكرت الهيئة، في بيان، أنه “تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تم تسهيل إجراءات دخول (11) عجلة الى البلاد محملة بمادة (الطماطم) عبر منفذ الشلامجة الحدودي حيث تم المباشرة بالإجراءات الرسمية داخل المنفذ […]

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