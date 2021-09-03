ناسا ترجح نجاح

2021/09/03 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ناسا" ترجح أخذ "برسيفرنس" عينة صخرية من المريخ

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