ألمانيا تعرض شروطها للاعتراف بطالبان

2021/09/03 | 09:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس إن بلاده على استعداد لاستئناف تمثيلها الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول، إذا أوفت حركة طالبان بشروط محددة.

وقال ماس للصحافيين في سلوفينيا، حيث التقى نظرائه من الاتحاد الأوروبي لمناقشة ملف أفغانستان بعد انتهاء المهمة الدولية هناك واستيلاء طالبان على الحكم: “نريد أن نرى حكومة شاملة، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وحقوق النساء، وألا تصبح أفغانستان مجدداً مرتعاً للإرهاب الدولي”.

وتابع قائلاً : “إذا تسنى الوفاء بتلك المتطلبات وسمح الوضع الأمني فنحن مستعدون لاستئناف وجودنا الدبلوماسي في كابول”.

وعلى خلاف روسيا، والصين، أغلق الاتحاد الأوروبي، وأغلب الدول الغربية السفارات في كابول، ما قلل فرص تلك القوى في التأثير المباشر على تشكيل أي حكومة جديدة هناك.

وقال ماس: “هناك واقع جديد في أفغانستان شئنا أم أبينا، ليس لدينا وقت للأسف.



إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يلعب دوراً، وهو ما يجب أن نفعله، فعلينا التحرك بسرعة فائقة للتوصل لموقف مشترك من أفغانستان”.

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