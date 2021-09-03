رويترز: طالبان تكشف عن رئيس الحكومة القادمة في أفغانستان

2021/09/03 | 10:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت وكالة "رويترز" الجمعة، نقلا عن مصادر في حركة "طالبان" بأن الملا عبد الغني بردار سيقود الحكومة الجديدة في أفغانستان.

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وقالت الوكالة إن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان مناصب بارزة في الحكومة.

والملا بردار هو رئيس المكتب السياسي لحركة "طالبان" حاليا.

"رويترز"

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