شاهد اللحظات الأولى بعد إطلاق نار بمركز تسوق في نيوزيلندا

2021/09/03 | 10:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات النيوزيلندية إن الشرطة أطلقت النار وقتلت رجلاً أصاب 6 أشخاص على الأقل في مركز تسوق في ضاحية نيو لين بأوكلاند يوم الجمعة.تم نقل 3 في حالة حرجة وواحد في حالة خطيرة إلى مستشفى في مدينة أوكلاند، وفقا لما نقلته وكالة RNZ المتعاونة مع شبكة CNN.

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