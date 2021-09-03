بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك

2021/09/03 | 10:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، بسبب إعصار إيدا وذلك لارتفاع عدد قتلى الفيضانات الناجمة عن الإعصار / ايدا / في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 41 شخصا.وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس بايدن امر بتقديم مساعدات فيدرالية للمساعدة في معالجة الدمار الذي خلفه اعصار إيدا المتلاشي ".وتسببت الفيضانات المفاجئة في مقتل 44 شخصًا على الأقل في أربع ولايات شمال شرقي الولايات المتحدة ، بما فيها نيويورك حيث تسببت بقايا الاعاصير في هطول امطار غزيرة ".وكان إعصار "إيدا" ضرب سابقاً ساحل الخليج بقوة، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد دمرت أماكن كاملة، وقدرت قيمة الأضرار بمليارات الدولارات .وقد طلب حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز إمدادات الإغاثة والمساعدات لملايين الأشخاص المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي ، ولحوالي / 600 / الف شخص لا يحصلون على مياه الشرب ".وتعيد "إيدا" ذكريات إعصار "كاترينا"، الذي خرب مدينة نيو أورلينز قبل 16 عامًا، وقتل في ذلك الوقت حوالي 1800 شخص "./انتهى2

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