تركيا تنفذ ضربات جوية داخل محافظة نينوى

2021/09/03 | 10:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الجمعة، بهجوم شنته طائرة تركية مسيرة استهدف مخيم مخمور في محافظة نينوى.

وقال مراسل NRT عربية، (3 أيلول 2021)، ان، "القصف استهدف نقطة أمنية يتواجد فيها عناصر من حزب العمال تابعة للمخيم".

واضاف، ان "الاضرار الناجمة عن القصف مادية فقط، تمثلت بالدور القريبة من موقع الحادث".

وهدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن "تطهر تركيا بذاتها مخيم مخمور" للاجئين في العراق، التي تقول إنه يأوي عناصر عماليين.

وأقيم المخيم في التسعينيات من القرن المنصرم عندما عبر آلاف الكورد الحدود من تركيا في خطوة تقول أنقرة إنها كانت بتحريض متعمد من حزب العمال الكوردستاني.

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